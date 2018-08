La orca que arrastró durante 17 días a su cría muerta, hasta que la soltó

Fue un viaje de amor, impulsado por la pérdida de una orca, que se extendió por uno 1.600 kilómetros de océano mientras el mundo miraba y se preguntaba.

Una hembra de orca aparentemente afligida que nadó con el cuerpo de su cría muerta durante más de dos semanas ha dejado de llevar el cadáver, dijeron funcionarios del medio ambiente.

El animal, Tahlequah, o J35, como la conocen los investigadores, y el cadáver, fueron vistos definitivamente la semana pasada, 17 días después del nacimiento del bebé. La hembra murió después de unas horas. La madre, evitando que su bebé se hundiera, la empujaba hacia la superficie del Pacífico frente a la costa de Canadá y el noroeste de Estados Unidos.

Heartbreaking. Grieving Mother Orca Finally Releases Her Dead Calf After Carrying Its Body For 17 days and 1000 miles: https://t.co/xpu7xSfOt1

Will you pick up her burden and help save her remaining family? >> https://t.co/r4vgjO6tCy

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) 12 de agosto de 2018