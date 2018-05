El once de los descartados para el Mundial de Rusia

Hay muchos motivos por los que jugadores de primer nivel se pueden quedar fuera de una cita tan trascendental como un Mundial. Y de cara a este próximo evento de Rusia, lamentablemente, la historia se repite. No estarán todos los cracks a los que desearíamos ver juntos; habrá muchos, pero un elenco de estrellas tendrá que ver la competición en la pantalla de la televisión.

En unos casos es por bajo rendimiento, en otros por una inoportuna lesión y también los hay cuya selección no ha conseguido estar entre esas 32 que se disputarán el título. Sí, hablamos sobre todo de Italia, Holanda y Chile, las grandes ausentes.

Para armar un once

Sport armó un once de los descartados al Mundial de Rusia. La cadena deportiva se centró en los jugadores que no acudirán a la máxima fiesta del balompié por decisión técnica de los seleccionadores. Futbolistas a los que muchos daban como ‘fijos’ o ‘muy probables’ en las convocatorias, pero que se quedaron fuera.

Neto

El portero del Valencia ha sido uno de los “culpables” de la gran temporada de su equipo. El brasileño ha puesto el cerrojo y demostrado todo su potencial después de una campaña casi en blanco en la Juventus, bajo la sombra de Buffon. Tite ha apostado por Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) y Cássio (Corinthians).



Héctor Bellerín



El lateral del Arsenal es un clásico de los mercados de fichajes. Codiciado por algunos “top team” a nivel europeo, el catalán se jugaba un puesto con Odriozola, Carvajal y Sergi Roberto. Finalmente han sido los dos primeros los elegidos por Lopetegui.



Marc Bartra

El central se incorporó al Betis en el mercado de invierno para ganar enteros y estar en Rusia, pero al fin no se metió entre los 23 que estarán en el Mundial. Ha rayado a gran nivel en el Benito Villamarín, donde ha sido indiscutible tras su llegada con Quique Setién.

David Luiz

No ha terminado de asentarse ni en el Chelsea ni en la selección. Fue una sorpresa su no inclusión, pero lo cierto es que ha desaparecido en la segunda mitad de la temporada con Antonio Conte, después de ser vital el curso anterior en la consecución de la Premier. Marquinhos y Thiago Silva liderarán a Brasil en el eje.

Marcos Alonso

Muchos lo colocaban como ‘fijo’ en la lista como sustituto de Jordi Alba, pero fue Nacho Monreal quien le ganó la partida. Alonso hizo una gran temporada en el Chelsea, siendo amo y señor del carril zurdo, pero parece que Lopetegui prefirió decantarse por un perfil más defensivo.



Rabiot

El centrocampista del PSG ha contado en casi toda la fase de clasificación para Deschamps, pero el seleccionador francés terminó dejándolo fuera. Mucha clase y trabajo en la medular el que aporta Adrien, que quizás ha estado algo inconsistente este curso bajo la comandancia de Emery.



Nainggolan

Sorprende y mucho su ausencia en la lista de 23 de Roberto Martínez. El centrocampista ha sido clave en una buena temporada de la Roma, que ha llegado a semifinales de Champions y quedado en cuarta posición en la Serie A. Después de saber que no estará en Rusia, el jugador de origen albanés anunció que se retira de los ‘diablos rojos’. Está por verse si se trata solo de una pataleta…



Mario Götze

Ha tenido muchos problemas los últimos tiempos con una enfermedad que le generaba sobrepeso y con varias lesiones. Un talento innato que deslumbró en el mejor Dortmund con Klopp y que ahora intenta recuperar el terreno perdido. Técnicamente exquisito, pero que no encontró cupo en una lista de un nivel tan alto como la que ha dado Löw.



Benzema

El de Benzema es un caso distinto al de todos los demás. El delantero del Real Madrid sabía perfectamente que no acudiría con Francia al Mundial. Y no por falta de nivel, precisamente. Karim hace ya unos cuantos años que no juega con el combinado galo; en Francia siempre se la ha señalado de falta de patriotismo y compromiso, y ninguna de las partes parece estar interesada en enderezar la situación.



Ibrahimovic

En las postrimerías de su carrera en la MLS, el sueco dejó entreabierta una puerta hace unas semanas (no sabemos si con total seriedad) a estar en Rusia, pero el seleccionador de Suecia le rebatió diciendo que Zlatan ya había anunciado su retiro de la selección y no pensaba en repescarlo. Es un jugador brillante, pero al que su grave lesión en el Manchester United a una edad tan avanzada parece haberlo dejado excluido de la élite para siempre.



Mauro Icardi

Sampaoli tenía que dejar fuera a algún delantero de su elenco de estrellas y se decantó por él. Icardi se ha salido con el Inter este curso, con el que clasificó para disputar la próxima Champions. Las 29 anotaciones como soles en la Serie A no le han valido para defender los colores de Argentina en la cita mundialista. Dybala e Higuaín le han ganado la partida.



Comentarios

comentarios