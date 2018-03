¿Se apaga el fuego nuclear? Trump y líder de Corea del Norte se reunirán

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump aceptó reunirse con el líder norcoreano” en un lugar y momento por ser definido”, aunque subrayó que las sanciones de Washington a Pyongyang serán mantenidas. Las naciones abordarían la carrera nuclear de Corea del Norte.

Trump “aceptará la invitación para encontrarse con Kim Jong-Un”, apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien añadió que Washington “busca la desnuclearización de Corea del Norte. En tanto, todas las sanciones y la máxima presión continuarán”.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, dijo que Kim había expresado su “interés en encontrarse con el presidente Trump tan pronto como sea posible”.

Chung había encabezado la delegación surcoreana que hace una semana fue recibida por Kim en la capital de Corea del Norte, Pyongyang.

“Le dije al presidente Trump que en nuestro encuentro el líder norcoreano Kim Jong-Un indicó que estaba comprometido con la desnuclearización”, enfatizó Chung.

También le transmitió que Kim hizo mención que su gobierno “evitaría nuevas pruebas nucleares o misilísticas”.

Las tensiones y los visos de esperanza para terminar con la incertidumbre armamentística entre las naciones, se consolidaron esta semana con el anuncio de una reunión histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur, algo que no ocurría desde hacía décadas.

El líder de Norcorea aseguró que estaba anuente al encuentro, solo si garantizaba que las demás naciones no lo amenazarían en el futuro y en la actualidad.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de marzo de 2018