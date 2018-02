¿Ya viste el nuevo “look” de Kim Kardashian? Y no es peluca

La estadounidense Kim Kardashian otra vez causa revuelo en redes sociales con su nuevo look. Su cabello negro azabache se tornó rubio platino no hace mucho y ahora se vuelve a arriesgar con un rosa chicle. El cambio no solo ha arrasado ya en el mundo virtual, sino que también ha ‘debutado’ en el real, pues Kim ha paseado su nueva imagen en Tokio, a donde llegó este 26 de febrero.

Kim no improvisa en nada de lo que hace y menos si tiene que ver con su melena. Para ello se ha puesto en manos de un experto, Chris Appleton, quien ha sido el encargado del llamativo cambio de color.

Puedes leer: Kim Kardashian le copia a Beyoncé en un desnudo brillante

A pesar de que su hermana Kylie Jenner es quien suele sorprender con sus constantes cambios de estilo, ahora fue el turno de Kim, que tomó la decisión de teñirse el cabello de rosa luego de revelar que tardó 13 horas en obtener el anterior tono rubio platino.

Antes de que ella publicara su nuevo look en sus redes sociales, los paparazzi se adelantaron y la fotografiaron mientras paseaba con su esposo Kanye West en Los Ángeles, Estados Unidos.

Como señala el diario El Mundo, Kim Kardashian sigue manteniendo las raíces oscuras de su pelo, como lo hizo cuando se lo tiñó de rubio.

*Con información de El Mundo y Caracol

