Sin inmunidad, Neto Bran será investigado por esta razón

Un juzgado decidió este 24 de marzo 2018, retirarle la inmunidad al alcalde de Mixco, Neto Bran, por no asistir a reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) en 2017.

El juez pesquisidor dijo No ha lugar a quitarme mi derecho de Antejuicio, pero la sala 1ra dice Sí a Formacion de causa!! Por lo que me quitan el antejuicio y la inmunidad por no asistir a unas reuniones del CODEDE!! pic.twitter.com/DfAo9FhLV6

