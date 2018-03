El reguetón de la ‘niña bien’ escandaliza la campaña en México

En redes sociales comenzó a propagarse un video musical de apoyo al candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, protagonizado por una cantante que al ritmo de reguetón dice que “aunque sea una niña bien” votará “por ya sabes quién”.

Almudena Ortiz Monasterio, quien se hace llamar “niña bien”, asegura que “lo de hoy es sacar al PRI”.

En la grabación la chica aparece en una iglesia acompañada de su familia y comienza a argumentar por qué dará su voto al candidato al candidato izquierdista López Obrador, a pesar de que no le parezca a sus papás.

“No me apures, neta, no me censures”, es una de las frases que expresa Almudena durante el video que ya tienen miles de reproducciones.