Melania y Trump por fin se demuestran amor ¿Hubo reconciliación?

En una escena poco común, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y la primera dama Melania Trump mostraron un gesto de cariño antes de abordar el helicóptero Marine One.

Melania resbaló y estuvo a punto de caer frente a las cámaras, pero el mandatario estadounidense logró asirla de la cintura.

Tras el incidente, ambos caminaron abrazados hasta tomar el helicóptero que los llevaría a New Hampshire.

Esta es la primera vez que Trump y Melania muestran su afecto en público desde que habitan la Casa Blanca, donde han tenido varios desencuentros, los cuales iniciaron en mayo de 2017, en Tel Aviv.

En realidad, al ver la imagen en movimiento se aprecia que no es que Trump haga mucho, más allá de consolarla luego del tropezón con un abrazo al que ella responde con cariño.

Great day in New Hampshire visiting w 1st responders at @ManchesterFD. Honored to give remarks & intro @potus at Manchester Community College as we continue to fight this country’s opioid crisis. pic.twitter.com/3WDZcjJfZM

— Melania Trump (@FLOTUS) 19 de marzo de 2018