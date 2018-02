Una joven modelo transexual sería la pareja de Caitlyn Jenner

Llevan desde el pasado mes de junio siendo fotografiadas juntas y puede ser que entre ellas haya algo más que una bonita amistad. Sophia Hutchins podría ser el nuevo amor de Caitlyn Jenner. Ambas han sido fotografiadas juntas viajando, en eventos familiares o en galas y, a pesar de que el representante de Caitlyn lo ha negado, los rumores persisten.

Sophia Hutchins, la joven de 21 años y modelo, también es transexual. Según afirmó en una entrevista, fue la valentía de Caitlyn lo que le ayudó a tomar la decisión de someterse a la intervención de cambio de sexo.

Según declaró Caitlyn Jenner, de 68 años, en su reality, no se veía saliendo de nuevo con mujeres después de tener tres exesposas en su vida. Pero todo eso podría haber cambiado si se confirma esta nueva relación.

En enero de 2016 -un año después de su transición- Caitlyn, como se llama a partir de entonces el exatleta olímpico Bruce Jenner, declaró en su reality show que no se veía saliendo con mujeres en el futuro.

“Se acabó. Tengo tres exesposas. Simplemente no lo veo”, afirmó entonces. Asimismo, en abril de 2017 escribió en su autobiografía que no estaba interesada en el sexo femenino. “Siempre he disfrutado a las mujeres. […] ¿Una futura compañera mujer? ¿Una mujer como futura compañera sexual? No va a suceder. Al menos no por ahora, o quizá nunca”, expresó con convicción.