Rodrigo Arenas y Andrés Botrán aceptan que entregaron dinero a FCN-Nación

Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional, y Andrés Botrán Briz, excomisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica, señalados en el caso de #FinanciamientoElectoralIlícito aceptaron ante la jueza Erika Aifán, que apoyaron y dieron dinero al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), para la campaña electoral de 2015, durante la audiencia de primera declaración ante la jueza Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D.

Ambos empresarios admitieron que se reunieron con el entonces candidato presidencial Jimmy Morales, para manifestarle su respaldo y tratar la forma en que apoyarían a la agrupación política en los comicios generales. Arenas, quien fue el primero en declarar, dijo que fungió como enlace entre el mandatario y los empresarios a petición de Salvador Paiz, rechazando así el testimonio de la colaboradora eficaz Paulina Paiz, quien lo señaló directamente de organizar el encuentro.

Posteriormente, dijo que el 19 de agosto de ese año fue el empresario Salvador Paiz quien solicitó la reunión con el candidato de #FCNNación, a través de su persona. #FinanciamientoElectoralIlícito #FCNNación. pic.twitter.com/FRV9lUKMSy — CICIG Guatemala ⚖ (@CICIGgt) 30 de abril de 2018

Rodrigo Arenas declara que invitó a una reunión el 22 de julio de 2015 a su oficina a tres candidatos, entre ellos el de #FCNNación, quien fue el único que aceptó reunirse con él. — CICIG Guatemala ⚖ (@CICIGgt) 30 de abril de 2018

“Estoy aquí porque quiero y amo a Guatemala”, adujo Arenas al señalar que se hará responsable de sus acciones, pues lo que buscaba era “defender el voto”, porque era el único partido que tenía posibilidades de ganar.

Aseguró que Morales le pidió se pusiera en contacto con el exdiputado Edgar Ovalle, actualmente prófugo de la justicia por un caso de desaparición forzada, para determinar cómo podrían apoyar en la campaña. Días después, Arenas se comunicó con Ovalle, quien solicitó 20 mil fiscales para que colaboraran con el partido FCN-Nación.

Arenas dijo que los aportes de los ingenios azucareros fueron entregados directamente a FCN-Nación, no por medio de la firma Novaservicios, S.A., como el resto de las empresas que aportaron.

Botrán entregó Q200 mil a FCN-Nación

Luego de Arenas fue el turno de Andrés Botrán, quien reconoció que entregó directamente Q200 mil al partido FCN-Nación y que no se le dio factura por el aporte. “Yo pensé que iba a recibir un comprobante, pero no me lo dieron”, justificó.

Botrán declaró que en la segunda vuelta cuestionó si los aportes que realizarían al partido oficial eran legales, a lo cual le respondieron que sí. Añadió que no tenía motivos para dudar, pues se trataba de una empresa de la familia Paiz, con honorabilidad y legalidad.

Al ser cuestionado acerca de los motivos que tuvo para apoyar al mandatario, indicó que estaba esperanzado en que la elección de Morales fuera histórica para el país.

“Muchos guatemaltecos estábamos esperanzados con el candidato Morales; era un momento histórico para ver si se daba el milagro”, expuso Botrán.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) buscan que ambos empresarios sean procesados por, supuestamente, haber gestionado con empresas particulares el apoyo económico por más de Q8 millones a FCN-Nación, el cual habría sido irregular, de acuerdo con las investigaciones.

Comentarios

comentarios