Así fue el nocaut más rápido en la historia del boxeo #EnVideo

El boxeador sudafricano Zolani Tete alcanzó la victoria más rápida en la historia del boxeo con un nocaut de 11 segundos ante su compatriota Siboniso Gonya por el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A tan solo cinco segundos de iniciar la pelea, el púgil de 29 años conectó un gancho de derecha para derribar a su oponente a la lona y tras la revisión del réferi se decretó la victoria a favor de Zolani Tete a los 11 segundos de iniciado el combate en la Arena de Belfast.

WBO bantamweight world title match Zolani Tete who weighed in at 117.5 lbs vs. Siboniso Gonya who marked 116lbs #Boxing #TeteGonya pic.twitter.com/GtmcJ9Zx4g

— WBO (@WorldBoxingOrg) November 18, 2017