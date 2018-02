Tras las críticas recibidas por el partido del Real Madrid y el PSG a mitad de semana por la Champions League, Neymar da Silva, padre del futbolista brasileño y estrella del conjunto parisino Neymar Jr, calificó de buitres a quienes atacaron con sus comentarios al 10 del Paris Saint-Germain (PSG).

Fue en su cuenta de Instagram (neymarpai_) donde Da Silva escribió su reacción a las críticas de su hijo, en especial al comentario de Walter Casagrande en SportTV, al llamar “mimado” al delantero del PSG.

En una guerra están los que se alimentan de victorias y los que, como los buitres, se alimentan de la carnaza de los derrotados. Nada hacen, nada producen, viven del brillo o, con más frecuencia, de los momentos difíciles de sus presas. En el universo del fútbol conocemos a mucha gente con comportamiento de buitres. A veces se aprovechan de un micrófono fuerte, de una carrera de jugador (no es posible llamar atleta a alguien con comportamientos, cuanto menos, cuestionables fuera de los terrenos de juego) sin mucho brillo, siempre a la sombra de otros con más talento, para destilar sus frustraciones. Aprovechan una derrota, una BATALLA perdida, para quedarse a la espera, esperando la derrota en la guerra, para alimentar sus egos, como los buitres se alimentan de carnaza. No lo consiguieron en los Juegos de Rio pero se quedaron allí, esperando a la primera oportunidad, para traer sus malos augurios. Pero recuerden: perdemos una batalla, no la guerra. Mi hijo practica la guerra desde muy joven, siempre practicando el buen combate, siempre escapando de los buitres, siempre renaciendo todavía más fuerte. Y principalmente respetando a todos, incluso a los buitres… Perdimos una batalla; sobre la guerra, veremos, porque durará mientras él esté en los campos. Y estoy seguro de que renacerá como un fénix, preparado para todos los combates que se le pongan por delante. En cuanto a ti, buitre, te quedarás con hambre. Y tendrás que engullir tus palabras, tan podridas como la carnaza”.