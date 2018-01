Por estas razones Neymar está arrepentido de fichar con el PSG

El futbolista brasileño Neymar se arrepiente de haber fichado por el París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, reveló este 24 de enero el diario L`Equipe, asegurando que el jugador no se siente cómodo con el juego defensivo que se practica y las numerosas faltas que recibe durante los partidos.

El PSG pagó 222 millones de euros por Neymar, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol. Durante el último partido, Neymar fue silbado por varios aficionados al no dejar al uruguayo Edinson Cavani lanzar un penal.

Ante dicha situación, el diario francés señala que los dirigentes están en alerta e inquietos por lo que el presidente Nasser al-Khelaifi está en contacto con la familia de Neymar para facilitar su estancia en París.

Neymar has already made his mind up about leaving PSG this summer and he’s willing to take a pay cut to join Real Madrid. (Source: L’Equipe) pic.twitter.com/4ueTkMBvxM

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 24, 2018