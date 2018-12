“Si no los separas, MUCHOS más vendrán”, dice Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió este domingo a la separación de familias inmigrantes que ocurre en la frontera de su país con México. Aseguró que si no hay separaciones de este tipo, muchas más personas llegarán.

En un tuit, Trump aseguró que “la política demócrata de separación de niños en la frontera durante la administración de Obama fue mucho peor que la forma en que lo manejamos ahora”.

The Democrats policy of Child Seperation on the Border during the Obama Administration was far worse than the way we handle it now. Remember the 2014 picture of children in cages – the Obama years. However, if you don’t separate, FAR more people will come. Smugglers use the kids!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de diciembre de 2018