Nuevas revelaciones de Juan Carlos Monzón: “Muchos se irán de espaldas”

Tras la primera audiencia en el juicio de extinción de dominio de 10 motocicletas, el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón aseguró que su familia sufrió dos atentados, y que hay otra persona “que aún no ha sido revelada” involucrada en el caso de defraudación aduanera La Línea. Además, se refirió a la posibilidad de un careo con el expresidente Otto Pérez Molina.

En busca de asilo político

El exsecretario privado de Roxana Baldetti, procesado por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, reveló que los ataques contra sus familiares que se encuentran fuera del país son del conocimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que no tiene “ningún apoyo” para su seguridad, como “sí lo tiene otro colaborador eficaz” (en referencia a Salvador González, alias “Eco”).

Detalló que en una de esas ocasiones, individuos desconocidos ingresaron en la residencia que ocupa su familia y se llevaron una maleta que contenía documentos personales.

Esta mañana inició el juicio de extinción de dominio de diez bienes relacionados a Juan Carlos Monzón Rojas, colaborador eficaz en el caso La Línea, y procesado por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. pic.twitter.com/iX0qd7tCfJ — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 14, 2018

“La Cicig sabe de esto y el juez Miguel Ángel Gálvez, pero no he tenido ninguna respuesta de ellos. Por mis propios medios llamé al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero me dijeron que no podían ayudarme”, refirió.

Monzón admitió que el “ministro de Gobernación le brindó más seguridad”, con más guardias y mejor armados en el lugar en donde guarda prisión, cuya ubicación se mantiene en secreto.

“Me siento seguro en donde estoy, pero al momento de salir es otra cosa”, declaró a la prensa.

Adelantó que desde hace un año gestiona el asilo político en un país que no quiso especificar, con el fin de evitar un atentado contra su vida cuando termine su reclusión.

“OPM saldría perdiendo”

En otra declaración, Monzón adelantó que hay otra persona involucrada en el caso La Línea: “Ya van a saber quién es”. Según sus afirmaciones, este individuo fue el encargado de presentar el “proyecto” de defraudación aduanera a él y a Baldetti.

Adujo que no cree que Otto Pérez Molina se “atreva a darle la cara”, refiriéndose a un posible careo con el exmandatario, pues este “saldría perdiendo”.

La Unidad de Extinción de Dominio presentó el 29 de diciembre de 2017, ante el Juzgado de Extinción de Dominio, un total de dos mil 631 folios que contienen la acción de extinción de dominio de diez motocicletas vinculadas a Monzón Rojas. pic.twitter.com/v93gHcrSnI — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 14, 2018

“Estoy preparado para hacerlo con él y con quien cualquier otra persona; no estoy protegiendo a nadie, porque no voy a arriesgar mi acuerdo de colaboración eficaz”, añadió.

Monzón advierte que el día de su declaración, previsto para el 26 de febrero, muchos se “irán de espaldas” por las revelaciones que hará acerca de personas que adujeron que él los “había estafado”.

A manera de anticipo, dijo que por medio de la empresa Tecnideportes el Partido Patriota financió con Q1 millón la campaña en 2011 del diputado Arístides Crespo, actualmente separado de su curul por sospechas de haber creado plazas fantasma en el Congreso. Baldetti habría aprobado el monto.

Los bienes a nombre de la entidad Tekni Deportes, S.A, están bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, y tienen medida cautelar desde agosto de 2016. — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 14, 2018



Entre las motocicletas de Monzón que pasarían al Estado y cuyo monto total se calcula en unos US$80 mil, destacan una marca Ducati, valorada en US$36 mil; una BMW, US$20 mil, y otra F/4 August, US$24 mil.

Comentarios

comentarios