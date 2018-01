“Amenaza de misil balístico. Busque un refugio inmediato”, el mensaje que paralizó Hawái

La confusión y los nervios se apoderaron de los residentes de Hawái después de que recibieran una alerta en sus celulares advirtiéndoles de la llegada de un misil balístico, una amenaza que fue rápidamente desmentida por las autoridades del archipiélago estadounidense.

Varias personas, incluida la diputada demócrata en la Cámara de los Representantes Tulsi Gabbard, anunciaron en las redes sociales haber recibido una alerta en sus teléfonos, a través del sistema de alertas oficial Amber.

HAWAII – THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE. THE ALERT WAS SENT OUT INADVERENTLY. I HAVE SPOKEN TO HAWAII OFFICIALS AND CONFIRMED THERE IS NO THREAT. pic.twitter.com/hwRGct2aTa

