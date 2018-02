Ministro de Salud aún no tiene finiquito de la Contraloría

Han pasado casi seis meses desde que el ministro de Salud Pública, Carlos Soto Menegazzo, asumió como titular de la referida cartera, y la Contraloría General de Cuentas (CGC) todavía no le entrega el respectivo finiquito.

Soto Menegazzo afirmó que durante el tiempo que ha ocupado el cargo ha trabajado para desvanecer los hallazgos que la CGC hizo en su contra, los cuales se relacionarían con la compra directa de medicamentos.

Justificó que esas transacciones se hicieron para evitar que hubiese desabastecimiento en el Hospital Roosevelt, donde se desempeñó como director antes de ser nombrado ministro.

Lo tengo en trámite, me estoy quitando los hallazgos; como les dije, ya me han quitado 10 hallazgos de los 12. Tengo dos hallazgos que me tengo que desvanecer todavía. Cuesta, eso cuesta mucho, pero ya voy, ya voy quitándome los hallazgos poco a poco”, afirmó el funcionario.