El millonario botín que se llevará el campeón del Mundial de Rusia 2018

Los campeones del Mundial de Fútbol Rusia 2018 no solo recibirán el reconocimiento y la gloria por ser los mejores del mundo. También se llevarán a casa un premio US $38 millones, según informó la FIFA.

Para la Copa Mundial de Fútbol, que empieza en Rusia el 14 de junio, la FIFA estableció un fondo de US $400 millones que se repartirán entre los 32 equipos participantes. El campeón recibirá el monto antes mencionada. El subcampeón, US $28 millones. El tercer puesto se llevará a casa US $24 millones, y el cuarto lugar, US $22 millones.

Las selecciones que logren pasar a octavos de final (y que no avancen a cuartos) recibirán cada una un premio de US $16 millones, mientras que las que queden entre el noveno y decimosexto lugar, recibirán cada una US $12 millones. Y las selecciones que no logren pasar de la fase de grupos tampoco se irán con las manos vacías: cada una obtendrá un premio de US $8 millones.

Más que el campeón de 2014

En total, las contribuciones totales para los participantes de este Mundial serán de US $791 millones, un 40 por ciento más que en la Copa Mundo de 2014 que se celebró en Brasil.

“Cada equipo clasificado recibirá 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de los preparativos, que se abonarán antes de la competición”, así que todos los equipos “tienen garantizados al menos US $9.5 millones, cada uno por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2018”, dice un comunicado.

Además del dinero que se le abonará a los equipos participantes, la FIFA asignó US $209 millones al Programa de Beneficios para los Clubes, que recibirán los clubes que presten a sus jugadores para que participen con sus selecciones en la Copa Mundo. Asimismo, US $134 millones fueron destinados al Programa de Protección de los Clubes “por las pérdidas ocasionadas por las lesiones que hayan sufrido sus jugadores durante sus compromisos internacionales”.

Con información de CNN en Español.

