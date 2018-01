Hacer ejercicio pone en riesgo a los militares estadounidenses

Un mapa que muestra rutas que utilizan los usuarios de una aplicación de fitness revela información potencialmente sensible sobre personal militar aliado y estadounidense en lugares como Afganistán, Siria e Irak. Mientras algunas bases son conocidas por grupos enemigos, el mapa también revela lo que parecen ser rutas de salida de las bases, información que podría utilizarse para planificar ataques o emboscadas.

El mapa, elaborado por Strava Labs, revela los movimientos de sus usuarios a través del mundo, indicando la intensidad de una travesía a lo largo de determinada ruta, en lo que consiste una “visualización directa de la red global de atletas de Strava”, indica.

El mapa de Irak, por ejemplo, aparece mayoritariamente oscuro, indicando el uso limitado de la app de Strava, pero una serie de bases militares conocidas, donde se asientan las fuerzas de la coalición antiyihadista liderada por EstadosUnidos, sobresalen con detalle, como Taji, al norte de Bagdad; Qayyarah al sur de Mosul, Speicher cerca de Tikrit y Al-Asad en la provincia de Anbar.

Here are some FOBs in Afghanistan. pic.twitter.com/JoB7hKHwyh

También resalta sitios menores en el norte y oeste de Irak, indicando la presencia de otras instalaciones menos conocidas. Lo mismo ocurre en Afganistán, donde la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, es un enjambre de actividad, como varias otras locaciones en el sur del país. Y en Siria, Qamishli, en el noroeste, un baluarte de las fuerzas kurdas aliadas a Estados Unidos, aparece claramente visible.

Tobias Schneider, un analista de seguridad, entre las personas que descubrieron que el mapa mostraba bases militares, advirtió que aparecían instalaciones militares en Siria así como la base Madama que usan las fuerzas francesas en Níger.

My focus is on Syria, but obviously works all over. French military base Madama in Niger: pic.twitter.com/1e9SRR73xS

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) 27 de enero de 2018