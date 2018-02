Trump usa caso de guatemalteco para exigir control de migrantes

Manuel Orrego Savala, el migrante guatemalteco señalado de ser el responsable del accidente que causó la muerte de Edwin Jackson, jugador de la NFL con los Colts de Indianápolis, en la carretera interestatal 70 de esa ciudad, ya había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones: 2007 y 2009. Sin embargo, había regresado y allí vivía.

Antecedentes de migrante guatemalteco

De acuerdo con el portal Internacional Business Times, Orrego Savala fue condenado en 2005 por conducir bajo efectos de alcohol en Red Wood City, California. Además, informó Nicole Alberico, portavoz de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el guatemalteco fue capturado en San Francisco en octubre de 2006 por permanecer ilegalmente en el país y retornado a Guatemala el 17 de enero de 2007.

Edwin Jackson loved the game of football and we’re thankful to have been a part of his journey. #RIP53 pic.twitter.com/jh8ALwX3SL — Indianapolis Colts (@Colts) February 4, 2018

El 26 de marzo de 2009 Orrego Savala fue nuevamente capturado por ICE y devuelto al país el 12 de mayo de 2009. En esta ocasión, se desconoce cuando ingresó nuevamente a Estados Unidos y llegó al estado de Indiana en donde ocurrió este último suceso.

Court records show Manuel Orrego-Savala, using the alias Alex Gonsales, was charged with driving without a license last year in Boone county. Suspect had been deported twice before causing a crash that killed a Colts player and Uber driver over the weekend. pic.twitter.com/KVUzhlFUuj — Jesse Wells (@JesseWellsNews) 5 de febrero de 2018

Fuerte declaración de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió en su cuenta de Twitter contra Orrego Savala y escribió un mensaje para presionar a los demócratas en el tema de la inmigración.

Tan vergonzoso que una persona ilegal en nuestro país mató al linebacker de los Colts, Edwin Jackson. Esta es solo una de muchas tragedias prevenibles. Debemos lograr que los demócratas sean duros en el tema de la frontera y con la inmigración ilegal, ¡RÁPIDO!, tuiteó el mandatario estadounidense durante la mañana de este 6 de febrero.

So disgraceful that a person illegally in our country killed @Colts linebacker Edwin Jackson. This is just one of many such preventable tragedies. We must get the Dems to get tough on the Border, and with illegal immigration, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2018

Orrego Savala permanece encarcelado y aún no se le han presentado cargos por el accidente ocurrido en la interestatal 70 de Indianápolis. El guatemalteco intentó huir del lugar, pero un agente que transitaba por el área lo detuvo.

Mis oraciones y mis mejores deseos son la familia de Edwin Jackson, un joven maravilloso cuya vida fue tan absurdamente tomada”, tuiteó por segunda vez el presidente Trump.

My prayers and best wishes are with the family of Edwin Jackson, a wonderful young man whose life was so senselessly taken. @Colts — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2018

