Messi la rompe en LaLiga y a su hermano lo encarcelan en Argentina

Matías, uno de los hermanos mayores de Lionel Messi, fue detenido la madrugada de este 4 de marzo, tras chocar con un vehículo y amenazar al conductor del mismo con un arma de fuego, informó la agencia Telam.

Tras el incidente, el hermano de Messi mantuvo una fuerte discusión con el conductor y supuestamente lo terminó amenazando con un arma de fuego, de acuerdo con relatos de varios testigos.

Aunque la Policía no encontró ninguna pistola dentro de su automóvil, sí localizó dos cigarrillos con marihuana a medio consumir. Matías fue detenido y se espera que declare en las próximas horas por “lesiones y amenazas”.

No es la primera vez que este hermano del crack argentino está involucrado en una causa similar, debido a que en noviembre pasado sufrió un accidente con su lancha en el río Arana y tuvo que ser remolcado por un pescador que lo halló a la deriva tras chocar con un banco de arena.

La justicia argentina le dictó el 3 de diciembre prisión preventiva por portación ilegal de arma de fuego, después de encontrar en la lancha una pistola calibre 380 con munición.

Este día, el FC Barcelona ganó 1-0 al Atlético de Madrid, con un golazo de tiro libre del Lio Messi. Con este gol la estrella azulgrana llega a las 600 dianas como profesional. Además, su equipo asegura LaLiga.

💥 With that goal Leo #Messi reaches 600 as a professional! 💥

🔵🔴 539 ⚽

🇦🇷 61 ⚽

👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/8o7gBNoSaH

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2018