¿Ruptura a la vista? Melania llega sola al discurso del Estado de la Unión

La primera dama de EE.UU. Melania Trump rompió con la tradición y viajó sola en automóvil hacia el Capitolio, donde su esposo, Donald Trump, daría su primer Discurso del Estado de la Unión la noche del 30 de enero.

De acuerdo con CNN, que consultó a la secretaría de prensa Sarah Sander, la decisión de Melania obedeció a que quería “hacerse cargo de sus invitados” y así romper con los protocolos y la tradición del ingreso de un presidente junto a la primera dama, situación que alimenta los rumores sobre posibles problemas en su matrimonio.

Melania Trump se había ausentando durante las últimas semanas de los asuntos de la política, luego de que se revelara el pago de US$130 mil a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su encuentro sexual con el ahora mandatario, luego de conocerse en 2006 en un club de golf.

El pasado 20 de enero, cuando se cumplió el primer año de Donald Trump como presidente de EE. UU., Melania compartió en sus redes sociales una fotografía acompañada por un escolta militar y no por su esposo, como se esperaba.

Tres días después, cuando se cumplía el aniversario de bodas, Melania canceló a última hora su viaje a Davos, Suiza, sede del Foro Económico Mundial, en el cual estaba previsto que acompañaría a Trump. En lugar de ello, visitó el Museo del Holocausto en Washington y luego se trasladó a su spa en Palm Beach.

Thank you @HolocaustMuseum for a powerful & moving tour that honors the millions of innocent lives lost, and educates us on the tragedies and effects of the holocaust. #WeRemember #AskWhy pic.twitter.com/za8MN6pKRZ

— Melania Trump (@FLOTUS) 25 de enero de 2018