¿Quiénes son los mejores en mate y lectura? Ranking de colegios 2017

Como todos los años, el ministerio de Educación (Mineduc) llevó a cabo la evaluación a estudiantes de último año del ciclo diversificado en las áreas de Lectura y Matemática. En esta publicación especial les presentamos las listas de los establecimientos que obtuvieron los primeros 25 lugares a nivel capitalino, metropolitano y nacional.

En 2017, los resultados llamaron de nuevo a la reflexión, pues solo 3 de cada 10 alumnos mostraron algún logro en la prueba de lectura y solo uno de cada 10 lo obtuvo en matemática. Con esos insumos mínimos, los jóvenes recién graduados deben conseguir un empleo, ingresar a la universidad o, simplemente, desempeñarse en la vida.

Fueron evaluados 148 mil 842 estudiantes, de 3 mil 879 centros educativos. La mayoría, de la capital (22.34 por ciento) y el departamento de Guatemala (14.22 por ciento). El 73.83 por ciento de los evaluados estudió en establecimientos privados y un dato que evidencia la situación de muchos estudiantes es que el 41.67 por ciento de ellos trabaja.

ContraPoder preparó este Ranking que presenta los 25 establecimientos educativos, con más de 15 alumnos evaluados, que obtuvieron los mejores logros en Lectura y Matemática, así como los que mostraron los 25 mayores porcentajes de desempeño excelente en ambas materias, a nivel nacional. Solo se consideraron planteles privados.

Si bien es un requisito, someterse a las evaluaciones no condiciona que los estudiantes se gradúen o no. Por lo tanto, no le dan la importancia del caso.

En conferencia de prensa, el viceministro de Calidad Educativa, José Moreno Cámbara, explicó que la evaluación de graduandos no se aprueba ni se pierde, ni los resultados tienen una nota o calificación específica. Sin embargo, el ministerio de Educación (Mineduc) aclara que la evaluación no solo es un requisito: también aporta información valiosa para el sistema educativo.

La directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, Diana Brown, hace ver que los colegios, en lo particular y como asociación, han sugerido que la prueba sea vinculante, para que el alumno lo asuma con seriedad.

Brown agrega que en algunos colegios, los alumnos hacen el examen tras haber finalizado el ciclo y recibido notas, y por ello no lo toman en consideración.

Verónica Spross de Rivera, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), coincide en que la prueba debería ir más allá del diagnóstico.

“Hay que reflexionar por qué no se están alcanzando estos niveles. Puede ser porque la prueba no es vinculante, no tiene un impacto, y entonces los estudiantes no le ponen la atención del caso. Además, puede ser que sí haya una mala preparación”

El tema de que los maestros también deberían someterse a una prueba similar salta a la mesa.

“Los docentes que ya están dentro del Mineduc nunca se someten a un examen para ponderar su nivel”, concluye Spross.

