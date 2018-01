Hernán Medford: “El clásico es un partido de orgullo”

El técnico costarricense Hernán Evaristo Medford se convirtió en el timonel de Municipal para el torneo Apertura 2018 y este fin de semana se enfrentará a su compatriota Ronald González Brenes en el clásico 301 del fútbol guatemalteco que se disputará en el estadio Doroteo Guamuch Flores en el marco de la segunda fecha del campeonato.

Medford platicó con Antigua Sports desde su apartamento sobre su recorrido como jugador con los clubes de Europa, México y la selección de Costa Rica. Además de su recorrido como entrenador. El técnico costarricense disputará su primer clásico en Guatemala como técnico de Municipal.

Un entrenador y equipo con hambre y revancha pueden hacer muy buenas cosas. Para este torneo queremos quitarnos la espinita con un equipo grande como Municipal. No he estado en un equipo donde no exijan, todas las aficiones son exigentes. La buena afición es la que está en las buenas y malas. Si a uno le piden ser un buen entrenador, hay que saber ser un buen aficionado·, expresó Medford.