María Mercedes Coroy de la gloria de Ixcanul a Hollywood

La protagonista de la película más premiada en la historia del cine guatemalteco, Ixcanul, alcanzó llegar a la meca del cine y continúa conmoviendo con su historia.

“Cuando veía la televisión yo decía: ¿cómo le hará la gente para entrar ahí; mi curiosidad era cómo la gente lograba salir en televisión; yo decía: ¿Podré estar algún día en ese lugar?”, declaró a la prensa, a propósito de su participación en una producción hollywodense: Bel Canto.

“De Ixcanul para acá, artísticamente he avanzado, he crecido, para mí ha sido otra experiencia más.Ixcanul me llevó a la actuación, algo que soñaba desde niña”, aseveró.

Asimismo, agradeció a Jayro (Bustamante) por abrirle la puerta hacia ese espacio internacional.

“Yo sé que hay muchas cosas muy íntimas, muy preciadas de tu parte y sabes que te he tomado un gran cariño muchas gracias por todo”, expresó al cineasta.

Y agregó: “También mi familia está muy agradecida porque creíste en mis sueños, por creer en mi capacidad, muchísimas gracias”.

Historia de vida de María Mercedes Coroy (UNFPA Guatemala)

La joven guatemalteca, nacida en 1994, participó también en la serie Malinche (transmitida por Canal Once) y ahora comparte con estrellas de fama mundial en Bel Canto.

Pero más allá de eso compartirá escena con la coprotagonista de Ixcanul, María Telón, en otra producción de Bustamante.

El nuevo largometraje llevará por título La llorona y será “menos misógina que la que nos han contado todo este tiempo”, según el director.

Tanto el realizador como la artista guatemalteca anunciaron en ese ámbito que Ixcanul será exhibida el 1 de septiembre en El Zócalo, en Ciudad de México, durante los festejos por los Pueblos Indígenas.

Asimismo, adelantaron que saldrá a la luz un libro con el guión de esa película que dio a conocer por el mundo el racismo y el machismo prevalecientes en la sociedad guatemalteca.

Gloria de Ixcanul

Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania

Nominada al Oso de Oro del Premio Alfred Bauer

Nominada al Oso de Plata del Premio Alfred Bauer

Nominada a la Mejor ópera prima

Festival de cine de San Sebastián, España

Nominada al Mejor film latinoamericano

Festival de cine de Guadalajara

Ganadora Mejor película​

Festival de cine de Cartagena Ganador Mejor película Festival de cine de Jerusalén Nominada a Fipresci Prize Festival de cine latino de Toulouse, Francia Ganadora del Premio del público​ Premio del Sindicato Francés de la Crítica de Cine Festival de cine de Rotterdam Nominada al Lions Awards XV Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, Italia Ganadora Mejor película Festival de cine de Armenia Mención honorífica Mejor película Film Fra Sor, Noruega Premio del jurado Mejor película Festival du Nouveau Cinéma en Montreal, Canadá Ganadora, María Mercedes Coroy, Mejor actriz internacional Festival de Cine de Arte, Eslovaquia Ganadora, María Telón, Mejor actriz Film Fest Gent, Bélgica Ganadora Mejor película Ganadora Premio de jurado joven Festival de Cine de Filadelfia, Pennsylvania, EE.UU. Ganadora Mejor película Molodist International Film Festival, Kiev, Ucrania Ganadora Mejor película Premios Platino 2016 Ganador Mejor Ópera Prima de Ficción Nominada Mejor película Nominada Mejor guión

Nominada Mejor dirección de arte Nominada Mejor dirección de montaje

Nominada Mejor dirección de fotografía

Nominada Mejor dirección de sonido

