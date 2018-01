Manuel Baldizón será deportado de EE.UU. por caso Odebrecht

Al menos 10 allanamientos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), realizados ayer, sábado 20 de enero, en los departamentos de Guatemala y Quiché, dio como resultado 2 capturas que estarían vinculadas al caso Odebrecht.

Los detenidos son Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Diego Chacón Yurrita, sindicados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Mayor Riesgo D.

También, el ex candidato presidencial, Manuel Baldizón, estaría involucrado en el caso, por lo que juzgado referido giró una orden de aprehensión en su contra, la cual no se ha hecho efectiva debido a que no se encuentra en el país.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad informan que el 20 de enero trató de ingresar a territorio de Estados Unidos de forma ilegal. “Actualmente se encuentra en custodia de las autoridades migratorias de ese país, esperando a ser deportado en el menor plazo”, informó el Ministerio Público (MP).

Baldizón es sindicado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.

Manuel Baldizón fue detenido cuando intentó cruzar ilegalmente a EEUU, según información del @MPguatemala el ex presidenciable tiene orden de captura por estar vinculado al caso #Odebrecht. @CanalAntigua pic.twitter.com/QVbmQANfYX — Vanessa Méndez (@yurimendez12) January 21, 2018

Caso Odebrecht: MP y CICIG realizan 10 allanamientos que dejan como resultado la aprehensión de tres personas – https://t.co/nh5jBhJoYB pic.twitter.com/jIQThuhyfk — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 21, 2018

De acuerdo con el MP, está pendiente la captura del excandidato presidencial por el partido Lider, así como del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y Carlos Antonio Batres Gil.

Además, serán citados Juan Arturo Jegerlehner Morales, Juan Ignacio Florido, Pablo Mauricio Yanes Guerra y Axel Antonio Arauz Monzón, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

