Escucha la canción de Maluma para el Mundial de Rusia

El cantante colombiano Maluma presentó en Miami, Estados Unidos (EE. UU.) la versión en español de “Colors”, uno de los temas del Mundial de Rusia 2018 y que en inglés es interpretado por el artista Jason Derulo.

Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, reveló el reguetonero de 24 años, al reconocer que ir invitado a la Copa del Mundo es uno de los sueños más preciados de su infancia, y que además tiene una excelente relación con Derulo, de ascendencia haitiana.