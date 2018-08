Terremoto en el Real Madrid: el Inter busca llevarse a esta estrella mundialista

El mundo del Real Madrid amanece convulso hoy, por una portada de un diario de Italia que toca a un jugador que destacó en el pasado Mundial de Rusia.

Y es que la Gazzetta dello Sport asegura que Luka Modric se plantea dejar al club merengue y volar hacia el Inter de Milán.

La esposa del mediocampista fue quien se habría puesto en contacto con la directiva italiana, pues el croata buscaría dejar al club español.

Sin embargo, una operación como esta no sería fácil.

Pese a tener 32 años, Modric se exhibió en Rusia y con un Balón de Oro bajo el brazo, el Madrid piensa ya en mejorar su contrato, el cual no ha revisado desde 2016.

Por otra parte, la cifra que tendría que pagar el Inter le obligaría a no cumplir con el Fair Play Financiero de la UEFA.

Entonces, lo que el club italiano buscaría es una cesión con opción de compra, una alternativa que podría ser difícil de llevar.

Por último, está el tiempo, pues el Madrid no estaría dispuesto a dejar ir a un jugador de su calibre, sin tener a un reemplazo.

El Inter también tiene un plan B, con el chileno Arturo Vidal, quien ya tendría pláticas avanzadas.

