¡El Real Madrid hará cambios! Zidane anuncia fichajes

En la mente de Zinedine Zidane solo cabe un partido y una fecha: la final de la Champions contra el Liverpool. El entrenador del Real Madrid no quiere hablar del futuro, pero en la conferencia de prensa de este 11 de mayo anunció que en el próximo campeonato habrá fichajes: “Después de la final se hablará, porque seguramente habrá cambios…”.

El “gran objetivo” del club merengue para el próximo verano es Neymar, jugador del París Saint-Germain, con el que supuestamente ya comenzó a negociar, aunque sobre la mesa se barajan más nombres: Salah, Odriozola, Alisson y Lewandowski.

🗣 Así fue la primera respuesta de #Zidane durante la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el @RCCelta.#RealMadrid | #RMTV pic.twitter.com/KSxm0XQp7i — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) May 11, 2018

También se le preguntó al técnico galo si su futuro depende del resultado de la final de la Champions. Zidane no varió su discurso: “Solo pienso en acabar la temporada. No digo ni no ni sí. Pasará lo que deba pasar. Soy positivo, pienso solo en hacer todo lo posible para ganar. Aquí, lo que cuentan son los resultados, nada más”.

¿Neymar podría hacer dupla con CR7?

El técnico del Real Madrid aseguró que no ha pedido el fichaje del brasileño Neymar para la próxima temporada, aunque admitió que si llega sería compatible con Cristiano Ronaldo, al reiterar que está centrado en la final de la Champions que se disputará el próximo 26 de mayo.

Comentarios

comentarios