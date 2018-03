Cinco actividades que puedes hacer en Guatemala en el verano

El verano se adapta para realizar diversas actividades en el interior del país. Veamos algunas:

1) Captura de pez vela

Guatemala es conocida como la capital del mundo en lo que se refiere a la captura del pez vela. Imagínese surcando el océano para atrapar ejemplares de más de 100 libras, engancharlos y liberarlos 20 minutos después. ¡Esto es adrenalina!

No conoces la mística de un buen pescador si no has practicado este deporte recreativo en la costa del Pacífico guatemalteco. No hay nada como disfrutar de la captura de un pez que te supera en tamaño, mientras tus compañeros de tripulación te animan.

La experiencia del océano es irreal. Tienes que estar allí (y atrapar algunos peces vela) para creerlo. No es de extrañar que los pescadores acudan de todas partes del mundo para participar en las competencias que se organizan en la costa del Pacífico de nuestro país. Finalizada la actividad, almuercen en Pacific Fins (Iztapa, Escuintla) y coronen el día con un chapuzón en la piscina.

2) Volcanes y senderismo

Con más de 33 volcanes extendidos por todo el país, seguramente encontrarás algunos que embellecen el paisaje sin importar dónde estén. Se hallan en todas partes, ¡así que no puedes perdértelos!

Si buscas una experiencia más activa, ¿por qué no ir de excursión? Explorar el volcán de Pacaya es el entrenamiento perfecto por la mañana. Claro que la caminata es difícil, con muchas laderas extremadamente empinadas, pero los muslos y glúteos, lo agradecerán. No hay mejor sensación que llegar a la cima y recompensarse con un malvavisco. ¡O muchos! Si deseas una experiencia más tranquila, la opción de montar a caballo está disponible (aproximadamente Q250).

3) Piscinas hidrotérmicas

¿Qué mejor manera de pasar una tarde que saltar entre piscinas de aguas termales de diferentes temperaturas, mientras se relajan todos los músculos del cuerpo y se elimina el estrés? En Santa Teresita Hotel hay más de 12 piscinas (cinco incluidas en el circuito termal) para disfrutar, con temperaturas que varían desde 75 °F (24 °C) a 105.8 °F (41 °C). Después de unos minutos, el cuerpo se adapta a cada nueva temperatura y, en última instancia, mejora la circulación sanguínea.

Si se desea un spa, la opción es Kawilal, con masajes y tratamientos corporales a precios muy razonables (piense en 50 minutos por menos de Q250).

4) Tour gastronómico

¡Frijoles! ¡Aguacate! ¡Tortillas! ¡Plátanos! ¡Flanes!

Con influencias mexicanas y de otros países del Istmo, la gastronomía en Guatemala tiene estas características, donde resaltan las propias, en la mayoría de platillos del país. ¿Quién no ama los frijoles y el aguacate como acompañamiento? Guatemala es reconocida por la abundancia de sus frutas tropicales (entre las cuales destacan el mango, papaya, pitaya, guayabas, piñas y más), lo cual ofrece múltiples posibilidades.

En estos días, ¿por qué no hacer un recorrido gastronómico? Asegúrate de probar el pescado fresco, el ceviche y los tamales. Los molletes, las enchiladas, las torrejas y el atol de elote también son característicos de la temporada, en especial en los mercados de cualquier pueblo. ¿Qué cosas se pueden degustar? Limonada con soda (recién exprimida) y horchata (una bebida de arroz). O una michelada (combinación de tomate, cerveza, limón y salsa de soya). ¡Salud! Comiencen por visitar 1001 Noches, en zona 10, los restaurantes de Cayalá o 4 Grados Norte, y por supuesto, la comida local de cda departamento

5) Playas de arena negra

Guatemala es conocida por sus playas con arena volcánica negra, tan sedosa que se derrite en las manos. Iztapa, la base de algunos de los mejores pescadores del mundo, cuenta con arena volcánica negra oscura con hermosas conchas marinas intactas. Una sugerencia es que lleguen aproximadamente una hora antes del atardecer y observen cómo el sol desaparece lentamente en el océano. ¡No pueden dejar de admirar a los niños locales que juegan en el agua!

Otras playas que se pueden visitar son las de Monterrico, Livingston, Puerto San José y Marina del Sur.

