Llegó el momento de decirle adiós… a la matriz

El mayor de los órganos de reproducción de una mujer llamado útero o matriz me permitió la gestación de mis dos hijos. Pero ahora, después de 45 años de edad, llegó el momento de despedirme de él.

Hace 18 años tuve a mi primera hija, pasados los años, en casa los planes quedaron en que sería la única; luego, hará unos 5 años que me detectaron unos fibromas en el útero que si bien no eran para tratar de emergencia, los médicos recomendaban extirpar la matriz para evitar complicaciones a futuro.

Pasé años posponiendo la sala de operaciones para eliminar el útero, y hasta empecé un tratamiento que me recomendaron, que consistía en hacerme masajes en ciertos puntos de los pies para eliminar los fibromas.

En esas estaba cuando en 2015 la menstruación no apareció y resultó que en el útero se estaba formando un bebé. En la tardanza está el peligro, y cierto, por haberme demorado en tomar la decisión de quitar la matriz ¡zaz! que vine a resultar embarazada a los 43 años.

Mi temor eran los riesgos de un embarazo a esta edad, sumado a los fibromas –tumores no cancerosos-, pero el doctor dijo que mis buenos antecedentes de salud y dado que dichos tumores estaban en las paredes del útero, no había problema para que naciera el bebé.

Llegó la hora

Durante el embarazo pregunté si a la hora del parto era posible aprovechar para quitarme de una vez el útero con sus fibromas, pero el ginecólogo estimó que no era conveniente debido a que en ese momento el órgano reproductor no está en su tamaño normal.

Según la ciencia, antes de un embarazo el útero es del tamaño de una naranja, en el tercer trimestre hasta el tamaño de una sandía. Mi deseo era aprovechar la ida al hospital para no tener que regresar.

No fue posible, así que recientemente me hice el ultrasonido pélvico y los fibromas seguían ahí con el añadido de que el endometrio –capa interna del útero- estaba por arriba de su tamaño, lo cual también puede propiciar problemas más adelante.

Este mes no sé qué sentimiento experimenté al ver lo que sería mi último período menstrual, como si con eso se cierra un ciclo en la vida de una mujer.

Sin más, ya está programada la fecha para la extirpación del útero, al cual le doy gracias por haberse portado bien durante mis dos embarazos. Son importantes los exámenes clínicos para todo ser humano pero especialmente, para la mujer.

Muchas pueden ser las ocupaciones; sin embargo, hay que buscar tiempo para realizar los chequeos, por nuestro bien.

