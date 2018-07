¡Tan rápido! Este jugador se pierde la siguiente temporada por lesión

La lesión la sufrió en un partido de la Champions League, y no le dejó tranquilo hasta ahora. Pero el entrenador Jurgen Klopp fue el encargado de confirmar la gravedad de la noticia.

El inglés Alex Oxlade-Chamberlain del Liverpool tuvo una lesión fuerte en las semifinales de la edición anterior del torneo continental ante la Roma.

El jugador no quiso alertar a la afición, y no fue sino hasta hoy que se conoció que se perderá toda la temporada 2018-2019 por una rotura de ligamentos cruzados de rodilla.

Jürgen Klopp has revealed the expected length of @Alex_OxChambo‘s injury lay-off and detailed the agreed approach taken to his rehabilitation by the club, player and manager: https://t.co/f3xuydnqir pic.twitter.com/jhki1xRVeP

— Liverpool FC (@LFC) July 18, 2018