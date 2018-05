Las peores mascotas para la casa

Los animales son geniales. No se puede negar el hecho de que la vida no sería la misma sin ellos. Nos enseñan muchas cosas e incluso, a ser mejores personas en la vida. Pero, admitámoslo: algunos animales deben dejarse fuera de la casa y no venderse en las tiendas de mascotas, ya sea por su difícil mantenimiento o porque su conducta es más destructiva que la de otros. Por eso, los veterinarios nos recuerdan que no todos los animales pueden ser mascotas.

“Existe una regulación nacional e internacional, que condiciona cuáles animales exóticos podemos tener en casa. Es mala idea tener animales cuyo comercio es ilegal”, dicen los expertos. Por eso, antes de adquirir una, siempre es bueno consultar a un especialista y verificar si estamos en condiciones de costear a un animal con necesidades especiales.

Pericos

Si bien es cierto que llevan una dieta modesta de semillas y vegetales, su comportamiento en casa puede ser insoportable debido a sus gritos e incluso, sus picoteos si se les trata de alimentar. Y qué decir si se les intenta atrapar en su jaula. Los pericos están equipados con pequeños picos que usan para morder cualquier pedazo de piel que esté expuesto. Quienes son dueños de un periquito o aspiran a tener uno, saben que defecan en las camas, las alfombras, la ropa e incluso en el cabello de sus amos, por lo que se necesita higiene extrema para mantenerlos en casa.

Goldfish

No, los peces no son las mascotas ideales para el hogar. ¿Por qué? Debido a que tienen sistemas nerviosos complejos y reaccionan a estímulos dolorosos de la misma forma como todos los animales lo hacen: su respiración aumenta, sus músculos se contraen y tratan de escapar de las peceras. La anatomía, fisiología y biología del sistema nervioso (que interpreta las señales de dolor) de los peces es prácticamente el mismo que el de los mamíferos. La gente se asombra de que su pez dorado, o cualquier pez, muera todo el tiempo, y es probablemente porque no ha hecho su propia investigación. Parásitos, nitritos, amoníaco, pH, dureza, temperatura del agua, tamaño del tanque, sistemas de filtración adecuados, ciclos diurnos/nocturnos adecuados y oxigenación son tan solo algunas de las pequeñas áreas que tendrá que investigar para tener uno.

Hamsters

Tienen la apariencia externa de ser lindos, mullidos, tiernos, por lo que, especialmente las mujeres, se sienten atraídas por ellos. Pero antes de meter la mano en la jaula para darle un toque cosquilloso a la peluda mascota, considere lo siguiente: los hamsters son absolutamente bélicos. Además, requieren de mucho cuidado e higiene para que puedan vivir mucho tiempo. Si piensa adquirir más de dos, hay que tomar en cuenta que son verdaderas máquinas de reproducirse. A las ocho o diez semanas, las hembras comienzan la madurez sexual y tienen sus períodos de celo cada cuatro o seis días. Su embarazo dura unos dieciséis días y tienen un promedio de 7-8 crías por parto (aunque se conocen casos de hasta más de quince).

Iguanas verdes

Son llamativas, hermosas y exóticas, pragmáticas, activas y llenas de encanto, como bebés. Pero pronto notará que su pequeña mascota, antes tierna, comienza a desgastar su encanto.Estos animales parecen fáciles de administrar en la tienda de mascotas, pero en realidad su mantenimiento puede resultar muy costoso, pues requieren constante iluminación UVB, UVA, calor, suplementos nutricionales, ensaladas, materiales de escalada, baños y atención médica, si algo sale mal. La enfermedad ósea metabólica, la gota, el hipotiroidismo, las enfermedades renales, la estomatitis, las garrapatas, los ácaros, las lombrices intestinales y los gusanos planos son solo ejemplos de las cosas que un típico propietario de iguana verde tendrá que presenciar.

Gatos

Tal vez se pregunte cómo alguien podría llamar a los gatos las peores mascotas de la historia cuando hay millones de gatos como mascotas en todo el mundo. Pero la verdad es que los mininos no están interesados en la menor cantidad de afecto que pueda ofrecerles. Se les conoce por propagar enfermedades como el parásito con el nombre de Toxoplasma gondii, que puede afectar a los humanos. Se sabe que la toxoplasmosis llevada por los gatos callejeros a las áreas silvestres causa gran cantidad de enfermedades en los animales salvajes, incluidos los ciervos y las ballenas.

