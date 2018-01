Jugador expulsado arremete contra aficionado

El jugador del Jazz de Utah, Rodney Hood, fue expulsado en el tercer cuarto del juego contra los Wizards de Washington tras recibir su segunda falta técnica por gritarle a los oficiales.



El incidente se ha viralizado en redes sociales, por el que podría ser sancionado por la NBA.

Rodney Hood does not care about your phone 😂💀 pic.twitter.com/NT0B6nJgo0

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 de enero de 2018