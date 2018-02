Jueza intenta evitar que se ejecute orden de captura en su contra

La jueza Jisela Reinoso acudió al Juzgado Segundo Penal este 13 de febrero, donde se giró una orden de aprehensión en su contra. Su intención era evitar que la Policía Nacional Civil (PNC) la detuviera.

Orden de captura girada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en contra de ex juez Jisela Reynoso. @CanalAntigua pic.twitter.com/vOR6WhBhn2

Reinoso fue sentenciada en 2011 a cumplir 11 años de prisión por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero se mantenía en arresto domiciliario mientras el fallo quedaba firme, según la resolución que en 2016 dictó el Tribunal Tercero Penal.

La jueza se presentó al Juzgado en horas de la mañana, y pasó bastante tiempo sin salir del despacho. Al abandonar el recinto, agentes de la Policía le informaron de la orden de aprehensión en su contra, y la trasladaron a la cárcel ubicada en la base militar Matamoros, zona 1.

Se gira orden de captura contra ex juez Jisela Reynoso a quien le revocaron medida sustitutiva para dar cumplimiento a condena en su contra. Ex juzgadora se atrinchera en interior de juzgado segundo de primera instancia para evitar captura. @CanalAntigua pic.twitter.com/lx86ZHExky

La jueza Virginia de León le explicó a Reinoso que la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal había ordenado que se le dictara prisión preventiva mientras se resolvía una apelación a la sentencia del Tribunal Tercero, y que ella solo cumplía con la resolución.

Imagínese qué voy a hacer si la señora jueza me dice: es que yo cumplo, me amenazan. Para que una señora jueza, de su trayectoria, venga a tomar competencia en un proceso que no tiene competencia, qué se puede hacer, señores”, dijo Reinoso.