Jimmy Morales ataca a la PDH, Jordán Rodas le replica

El presidente Jimmy Morales dirigió un nuevo ataque contra Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al afirmar que en el país no hay quien vele por los derechos de los guatemaltecos.

“¿Acaso hay alguien que defienda los derechos de los guatemaltecos?”, inquirió el mandatario, quien también señaló a los medios de comunicación y al Ministerio Público (MP) de no dejar trabajar a su gobierno.



“A esa persona, en mi despacho le pedí que defendiera los derechos de los guatemaltecos; le dije `por favor, defienda los derechos de todos los guatemaltecos´”, expresó Morales en alusión al procurador.



Dichas declaraciones fueron vertidas por el mandatario mientras atendía a los comerciantes del mercado de La Terminal y de otros, quienes llegaron a la Plaza de la Constitución a manifestar su apoyo a la gestión gubernamental.



“Les juro que he hecho hasta lo imposible (por efectuar su trabajo), pero me han tenido de manos atadas”, indicó el presidente @jimmymoralesgt y asegura que no se ha quedado solo, pues tiene el apoyo del pueblo. @CanalAntigua pic.twitter.com/HYsQC8WyPA — Juan Diego Zebadúa W (@ZebaduaW) May 2, 2018

PDH le responde

Ante lo manifestado por el gobernante, Rodas, por medio de un mensaje de voz desde Alemania, respondió: “Ya es una conducta reiterativa del presidente contra la institucionalidad de los derechos humanos. Es una falta de respeto, no para mí, sino para la institución. No me merece mayor comentario. Mejor que haga su trabajo de forma transparente”, aseveró el magistrado de conciencia.



Presidente invita a representantes de vendedores de La Terminal a estar junto a él y les entrega el micrófono para dirigirse a la multitud. @CanalAntigua pic.twitter.com/FH9yTgOOqx — Juan Diego Zebadúa W (@ZebaduaW) May 2, 2018

