Piden despedir a Iniesta con pasillo en el Clásico, ¿lo hará el Real Madrid?

Andrés Iniesta, capitán del Barcelona, disputará su último Clásico español este 6 de mayo cuando el campeón de Liga reciba al Real Madrid en el Camp Nou; por ende, emerge un clamor general por parte de la afición para que se le rinda un reconocimiento.

El domingo será el último clásico de Andrés Iniesta con la camiseta del Fc Barcelona. Para ello, necesitamos vuestro apoyo para que se difunda:#PasilloaIniestaEnElClasico pic.twitter.com/PwI8pVK412 — La Força Del Culé (@LaForcaDelCule) May 4, 2018

Resulta que hace un par de semanas el técnico del conjunto merengue, Zinedine Zidane, informó que su equipo no le haría el tradicional pasillo con el que se honra al monarca del torneo español, cuando incluso el Barça aún no ganaba La Liga.



Sin embargo, a unos días del último Clásico para Iniesta las redes sociales se han volcado para pedir de forma unánime que se le haga el pasillo a uno de los mejores exponentes en la historia del fútbol español.

Os parece bien la idea de el #PasilloaIniestaEnElClasico ? pic.twitter.com/fLYm03rJw1 — Sang Culé (@_SangCule) May 4, 2018

El hashtag utilizado para la campaña es #PasilloaIniestaEnElClásico, una iniciativa en la que están participando no solo culés, sino también aficionados del balompié a nivel mundial.



Todo indica que el Real Madrid no se sumará a la petición, pues las palabras de Zidane fueron contundentes en su momento e incluso respaldadas unos días después por el capitán del equipo Sergio Ramos, quien dijo que el pasillo no era algo significativo para ninguno de los clubes.

Comentarios

comentarios