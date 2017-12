El peor incendio en Nueva York en 25 años, esta fue la “pequeña” causa

El voraz incendio en Nueva York que dejó 12 personas muertas, el peor en 25 años en esa ciudad, fue ocasionado por un niño, informaron las autoridades.

El pequeño de tres años jugaba con la hornilla de una estufa cuando causó el incendio que el pasado jueves destruyó varios apartamentos en la referida metrópoli, informó este viernes 29 de diciembre, el cuerpo local de bomberos.

“Verificamos que el fuego se inició en una cocina del primer piso. Fue iniciado por un niño, de poco más de tres años, que jugaba con la hornilla de una cocina”, informó a la prensa el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Daniel Nigro.

De acuerdo con el funcionario, una vez que comenzó el fuego “la madre no lo percibió. Ella apenas se dio cuenta por los gritos del niño”, apuntó.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que “parece haber sido un horrible y trágico accidente”.

Agregó que se trata del peor incendio en Nueva York en “por lo menos un cuarto de siglo”.

Tonight in the Bronx we’ve seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79

— Bill de Blasio (@NYCMayor) December 29, 2017