Fallecen dos niños guatemaltecos en incendio en EE.UU.

Una tragedia enluta a una familia guatemalteca en Estados Unidos, pues tras un incendio en Charlotte, Carolina del Norte, dos menores de edad murieron y cinco permanecen hospitalizados.

En declaraciones al diario local The Charlotte Observer, Clementino Méndez Domingo aseguró que su hijastro, Leonel Alexander Villagrez Sánchez, de 9 años, y su hija Aranza Santa Méndez Sánchez, de 2, fallecieron en diferentes centros asistenciales.

Updated Structure Fire info; 1900 block of Academy St; there we’re 10 occupants inside the home at the time of the fire. Seven transported to area hospitals. Other victims were able to get out and they are with family.

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) 2 de enero de 2019