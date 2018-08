La imagen perturbadora de Homero Simpson de “carne y hueso”

Perturbador sería la palabra más lógica para definir su arte. Pero ahora se vuelve más tétrico, cuando nos trae su versión del querido Homero Simpson.

Miguel Vásquez lleva al menos 25 años con su arte 3D, la cual ha sido calificada de fea y repugnante.

Y es que se enfoca en traer a la vida real a figuras animadas.

Su siguiente obra tiene como protagonista al jefe de la familia más famosa de la televisión.

Pero ahora genera cualquier cosa, menos risa. Y es que verlo de carne y hueso, sin su color amarillo, solo provoca escalofríos: sus ojos saltones, boca pronunciada, orejas pequeñas, etc.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 de agosto de 2018

Pero no ha sido el único, aquí te mostramos otras de sus piezas:

My 3D depiction of Phineas and Ferb in real life. pic.twitter.com/ilQfm17k8v — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 16 de mayo de 2018

In case you ever wondered what my Ed Edd n Eddy characters would look like without their hair. pic.twitter.com/3rxznHqjxK — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 6 de abril de 2018

