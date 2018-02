¿Hasta dónde quieren llegar?

Escrito por: Estuardo Gasparico M.

El documento circuló a inicios de esta semana como reguero de pólvora y, con toda seguridad, amargó el arribo del presidente Jimmy Morales y su comitiva a la capital estadounidense a donde, por cierto, viajaron sin decir a qué ni para qué.

Se trata de una supuesta Ayuda de Memoria “confidencial” que alguien cometió la travesura de filtrar a los medios de comunicación y que, en resumen, echaba por tierra todas las explicaciones a medias que dio la Canciller Sandra Jovel, sobre su reciente visita a Nueva York, donde se reunió con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) António Guterres.

La minuta de marras indica que casi al inicio de la reunión, Jovel se dedicó a quejarse del Comisionado Iván Velásquez, diciendo que el Presidente Jimmy Morales apoya a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero no al susodicho.

Es más, habría asegurado que Velásquez se ha extralimitado en sus funciones; que ha violado los derechos humanos de los sindicados, y la minimización de las instituciones del sector justicia.

Acto seguido, habría entregado un paquete de documentos que enumeran casos en los que se ha abusado de la prisión preventiva y la violación de la presunción de inocencia.

Pero no quedó ahí el asunto: expuso que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, “se ha dedicado a proteger a Velásquez”, aparte de que los medios de comunicación están cooptados por las decisiones del colombiano.

Pero los reveses no tardaron en llegar, pues a la pregunta de a quién rinde cuentas el Comisionado, Guterres respondió que no es a la ONU, porque no es funcionario de ese ente internacional. No obstante, le extrañaba que en junio del año pasado, el entonces Canciller había hablado muy bien de Velásquez, y ahora se le trataba como villano.

Por lo tanto, de manera no muy diplomática, le indicó a Jovel que estudiaría el caso pero que, definitivamente, no puede cesar en sus funciones al Comisionado, en parte por el apoyo que tiene en Guatemala, y por el aprecio que la comunidad internacional y los países donantes manifiestan por su labor.

Además, pidió a la ministra que el presidente Morales le enviara una carta solicitando el despido lo que, de todas maneras, tendría que analizar a la luz del acuerdo que le dio vida a la CICIG.

Jovel habría manifestado su frustración por falta de respuestas de la ONU ante las quejas y protestas de Guatemala desde agosto pasado. No obstante, la reunión se dio por concluida.

Al cierre de esta edición, Morales y Jovel estaban de nuevo en Estados Unidos, sin que hayan explicado claramente los motivos de su viaje.

¿Qué tal si en lugar de enviar una carta, el mandatario decidió llegar personalmente a la ONU a exigir la destitución o, al menos, el relevo de Velásquez? Será interesante ver hasta dónde llegan el gobernante y su Canciller, así como los resultados de sus gestiones.

También te puede interesar: Nueva queja contra Velásquez genera campaña de respaldo a la Cicig

Comentarios

comentarios