Como Manuel Orrego Savala, de 37 años, fue identificado el migrante guatemalteco involucrado en el accidente donde murió el linebacker de los Colts de Indianápolis, Edwin Jackson, durante la madrugada de este 5 de febrero.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Indiana, Orrego Savala es ciudadano guatemalteco y ha sido deportado en dos ocasiones: 2007 y 2009. Conducía el vehículo bajo efectos de licor y posiblemente sin licencia, según el diario The Washington Post.

La Policía dio a conocer que Edwin Jackson, de 26 años, y el conductor de Uber, Jeffrey Monroe, estaban parados afuera del automóvil en la carretera interestatal 70 en Indianápolis, cuando fueron atropellados por la camioneta Ford F-150 que conducía Orrego Savala. El medio estadounidense señala que un agente estatal que conducía por el área se percató de la colision y dio aviso a las autoridades. Según el reporte, el conductor de la camioneta usaba el alias de Alex Cabrera González.

Edwin Jackson fue contratado por los Arizona Cardinals en mayo de 2015 y se unió a los Colts en diciembre del mismo año. No jugó la actual temporada debido a una lesión que sufrió en septiembre pasado.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA

— Indianapolis Colts (@Colts) February 4, 2018