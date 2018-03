Con heridas leves y bajo custodia piloto que ocasionó trágico accidente

Patricio Rodríguez Gerónimo, de 39 años, es el nombre del piloto que ocasionó el accidente de tránsito en el km 18.5 de la ruta Interamericana, quien presenta golpes superficiales, según el parte médico del Hospital Roosevelt, donde recibe atención médica.

La Policía Nacional Civil (PNC) informa que Rodríguez se encuentra bajo custodia policial a la espera de que sea dado de alta y pueda presentarse ante un juez. El piloto habría perdido el control del tráiler que conducía empotrándose contra varios automotores.

Los cargos penales que podría enfrentar por el percance que cobró la vida de 7 personas y dejó heridas a 21, son:

Homicidio culposo: pena de tres a ocho años de prisión, y si se demuestra que el conductor estaba bajo efectos de licor, drogas o cualquier sustancia que disminuyera su capacidad, se impondría el doble de la sanción.

Homicidio culposo en grado de tentativa: se reduce en una tercera parte de la pena impuesta por el delito de homicidio culposo.

Responsabilidad de conductores: multa de Q50 mil y privación de la licencia de conducir por tres meses, y si a consecuencia de la comisión de ese delito resultan daños o lesiones, independientemente de su gravedad, se aplicarán las sanciones más graves.

En el Hospital Roosevelt son atendidas 19 de las víctimas, cuatro más fueron trasladas al Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 7-19.

Después de la revisión médica, Rodríguez Gerónimo fue trasladado por agentes de la PNC al Juzgado de Turno de Mixco, donde será imputado por el accidente.

Me siento lastimado, pero qué puedo hacer, es algo que nadie se lo puede esperar. Ni recordar quisiera. Ahorita voy a ir a ver para dónde me llevan ahorita. No me siento bien. Necesito ir al IGSS, pero igual tengo que ir a dar mis declaraciones todavía”, dijo mientras salía del Hospital Roosevelt.