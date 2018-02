Nicki Minaj, ¿calva? Habría perdido su cabellera en un accidente

Hasta el pasado 30 de diciembre, la rapera Nicki Minaj, de 35 años, no pasaba un solo día sin subir imágenes a su cuenta en Instagram. Pero algo habría cambiado durante Año Nuevo, porque la polémica cantante no ha vuelto a aparecer en las redes sociales.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, la rapera habría sufrido un accidente doméstico y su apariencia pudo haber experimentado un cambio radical.

“Hace 58 días Nicki (Minaj) fue vista por última vez”. Así reza el contador de Finding Nicki, una página creada por una fan que, durante las últimas semanas, se ha dedicado a rastrear la web para encontrar a Onika Tanya Maraj, verdadero nombre de la artista.

Sus “Barbz”, como llama a sus incondicionales, están convencidos de que si Minaj no interactúa en Instagram debe tener una razón poderosa.

Medios especializados en música, como Billboard o VH1, han mostrado su preocupación y apoyado los cuestionamientos de los fans. Igualmente, otras publicaciones dedicadas a la farándula han intentado dilucidar qué pasa con la trinitense y todo parece llevar a una sola conclusión: Nicki Minaj está calva. Sí, calva. Como Pitbull, La Roca o Vin Diesel.

De acuerdo con varios portales –Celibrity Insider, Media Take Out y Rolling Out, entre otros-, Nicki habría tenido un accidente doméstico, que habría provocado la caída de su cabello.

“Cuando la vi se me cayó la mandíbula. Está tan calva como Amber Rose (la ex de Kanye West). Creo que Nicki se está acostumbrando a su nuevo look antes de mostrárselo al mundo”, habría revelado una supuesta fuente cercana. 👀👅 #SheForKeeps 🦄 Una publicación compartida de Barbie® (@nickiminaj) el Dic 11, 2017 at 5:14 PST

Pero TMZ maneja una teoría más verosímil sobre su ausencia: la grabación de un nuevo disco. De hecho, habría decidido tomar el ejemplo de Taylor Swift -desaparecida durante casi un año- para concentrarse en la composición y producción de su último material.

*Con información de El País.

