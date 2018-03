¡Maroon 5 ya está en Guatemala! Esto debes saber si vas al concierto

La espera terminó para los fanáticos de la banda estadounidense Maroon 5. Cinco meses después de que se suspendiera la presentación del grupo en el país, el pasado 21 de septiembre, sus integrantes arribaron al Aeropuerto Internacional La Aurora para ofrecer un concierto este 3 de marzo en la Explanada Cardales de Cayalá, zona 16.

Ecuador was nothing short of incredible. Next stop is Guatemala tomorrow! #M5Guatemala

— Maroon 5 (@maroon5) 2 de marzo de 2018