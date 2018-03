PNC responde a Linares Beltranena: no más rostros de capturados

La Policía Nacional Civil (PNC) ya no compartirá en sus redes sociales ni a los medios de comunicación, fotografías de las personas que sean capturadas.

Esa decisión se tomó, y ya fue informada a todas las unidades, aduce la entidad, debido a una carta que el diputado Fernando Linares Beltranena envió a la PNC.

En la misiva se explicaba que la Constitución prohibe que los detenidos sean presentados “de oficio” a los medios de comunicación.

Artículo 13: Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión, sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente”, estipula la Carta Magna.