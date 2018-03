Aldana: Parece que cada jueves algunas personas no duermen

La fiscal general Thelma Aldana explicó que no existe una planificación para que los operativos que desarrollan el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en conjunto se realicen los jueves, sino que se ha tratado de una coincidencia.

Parece que sí, parece que es cada jueves que algunas personas no duermen. No está planificado un día en especial, hay mucha coincidencia con las agendas de los jueces que nos dan las audiencias para determinados días, y los operativos, generalmente, pero no siempre, se hacen los jueves, pero hemos tenido operativos en sábados, incluso domingos” , afirmó Aldana.

Aldana participó en el Tercer Encuentro Ciudadano, cuyo tema fue: ¿Estado democrático o Estado capturado?, y dijo que es una tarea de todos los guatemaltecos mantener la lucha contra la corrupción.

La fiscal general también explicó que por el momento no puede dar detalles de lo que hará después de dejar su cargo al frente del MP, pero que lo compartirá cuando finalice su mandato.

Además, descartó que haya recibido una propuesta para integrarse al partido político Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y que si así ocurriera, la rechazaría, porque no es de su interés relacionarse con la “vieja política”.

Había rumores de que el partido político Creo se me había acercado a hacerme alguna propuesta. Manifesté que no es cierto y que si eventualmente Creo me hiciera una propuesta de participación política, no la aceptaría”, concluyó.