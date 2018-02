Esto dijeron los diputados que se reunieron con el “rey del tenis”

Las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan que por lo menos cuatro diputados se reunieron con el abogado Roberto López Villatoro, conocido como el “rey del tenis”, mientras se conformaban las comisiones de postulación a las cortes de justicia para el período 2014-2019, proceso que habría sido manipulado por López Villatoro.

En 2014 se trataba de integrar la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, para lo cual se organizaron dos comisiones de postulación que se harían cargo de nominar profesionales del Derecho aptos para ocupar dichos cargos.

Dos de los congresistas confirmaron que sostuvieron esos encuentros, mientras que otros dos dijeron no recordarlas.

Se trata de:

Pop admitió que se reunió con López Villatoro porque su bufete trabajaba con una organización de Estados Unidos que investigaba el caso de inoculación ocurrido en la década de 1970, en la cual varios guatemaltecos fueron infectados con enfermedades de transmisión sexual.

Por su parte, Arango explicó que conoció al “rey del tenis” hace varios años, y que acudió a su despacho por una citación que le hizo el diputado Julio López, hermano del sospechoso.

Según Taracena, la bancada a la que pertenece votó en contra de la integración de las cortes.

Es hermano de un compañero, va (sic). Tal vez lo acompañé, no me acuerdo. La verdad, no teníamos una mayor amistad. Sí lo conozco. Pero lo principal que hay que decir es que cuando fue la elección de la Corte, que pueden ir a revisar las votaciones, votamos en contra. Entonces no tenemos ningún contubernio ni nada por el estilo”, justificó.