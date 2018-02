Padres de Melania obtuvieron residencia con programa ridiculizado por Trump

Los padres de la primera dama estadounidense, Melania Trump, se convirtieron en residentes permanentes de Estados Unidos, informó su abogado, beneficiados por un programa de “unificación familiar” que fue ridiculizado por Donald Trump.

Viktor y Amalija Knavs, así como su hija, provienen de Eslovenia. Aparentemente, la pareja aprovechó un programa que permite a los ciudadanos naturalizados -en este caso sería Melania– tramitar visas para sus familiares cercanos. Donald Trump, quien hizo del tema migratorio un estandarte de su campaña presidencial, prometió poner fin a lo que llamó “migración en cadena”, restringiéndola al cónyuge y los hijos menores.

La noticia, divulgada por The Washington Post, provocó reacciones que cuestionan el doble discurso de la Casa Blanca. Durante meses, la oficina de la primera dama ignoró las preguntas acerca de la situación legal de sus padres.

Melania Trump’s parents are legal permanent residents, raising questions about whether they relied on “chain migration” https://t.co/abxIZq34Lw

Donald Trump, en numerosas ocasiones, se ha referido de forma despectiva al concepto “chain migration” (inmigración en cadena), que hace alusión a la llegada a Estados Unidos de las familias de inmigrantes.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017