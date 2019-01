Los globos chinos, bonitos pero peligrosos ¿Hora de regularlos?

Tras el incendio en Antigua Guatemala, que ocasionó pérdidas millonarias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contempla como hipótesis inicial que el siniestro fue provocado por un globo chino. Pero, ¿cuáles son los peligros de estos artefactos?

¿Qué pasa en otros países?

En diversos países del mundo, como en Chile o España, autoridades han lanzado diversas alertas sobre el uso de estos globos, pues sus peligros son latentes.

Esto, aunque en algunos de estos lugares no exista una legislación que los prohíba concretamente. Sin embargo, en países como Argentina su comercialización y uso están normados.

RECUERDA – Durante la festividad de año nuevo EVITA elevar los denominados “globos de los deseos” o “lámparas chinas”, ante el riesgo de que se generen #incendios y otras #emergencias pic.twitter.com/jcMK7KFgRf — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) 26 de diciembre de 2017

Sus características

En Guatemala su uso aún no está muy generalizado, pero después del gran incendio en la emblemática Calle del Arco en la ciudad colonial, la madrugada del martes, surge la necesidad de conocer si deberían ser prohibidos o regulados.

Su atractivo puede llevar a las personas a fabricarlos en su casa, origen que, se presume, tuvo el artefacto que habría provocado el incendio.

Asimismo, en internet hay videos que muestran la facilidad con que pueden ser elaborados.

Un globo chino puede volar hasta 1,500 metros. Su base, que se compone de cera o parafina y al encenderse genera el calor que lo hace elevarse, se quema en 15 minutos.

Su armazón puede ser de bambú o metal, y se elabora con papel de seda. Aunque hay de diferentes diámetros, pueden tener una altura de 103 cm por 60 cm de ancho.

En sitios de Facebook tienen un precio entre Q20 y Q75.

INCENDIO ANTIGUA GUATEMALA. Se encuentran pedazos de madera humeando en el área afectada, por lo que una motobomba de la Unidad 454 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios -CBV- de Antigua procede a echar agua como medida de prevención. pic.twitter.com/U8jcXaW19q — CONRED (@ConredGuatemala) 1 de enero de 2019

Necesidad de regularlos

También conocidos como los “globos de los deseos”, pueden recorrer grandes distancias sin apagarse y caer en zonas donde pueden provocar incendios.

Autoridades en Guatemala aseguran que, tras este caso, se deben emitir recomendaciones e incluso normar el uso de los globos.

Julio Sánchez, de la Conred, asegura que estas medidas deben ser aplicadas en Guatemala.

“Definitivamente este tipo de material no es muy utilizado en el país. Sin embargo, se ha ido incrementando su uso, por lo que dentro de las recomendaciones que se emiten están el no utilizar este tipo de productos, ya que no se tiene control de dónde puedan caer”, advierte.

Sánchez enfatiza que también se debe tomar en cuenta que las viviendas en el país tienen alta probabilidad de ser inflamables, por los materiales con los cuales están construidas.

“Además no está regulado su uso, por lo que genera un gran peligro de incendio de diferente tipo: estructural, como el de Antigua, forestal e incluso en alguna empresa o negocio donde se almacene material altamente combustible”, añade Sánchez.

Por ello, recomienda que el siniestro registrado en la ciudad colonial debe llevar a regularlos o prohibirlos.

Instituciones del Sistema CONRED brindaron seguimiento a un incendio en la Calle del Arco, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según Bomberos Voluntarios el fuego se reactivó a las 5:50 horas pero fue controlado.#PrevenirParaVivir #TodosSomosResponsables pic.twitter.com/bygLELGzha — CONRED (@ConredGuatemala) 1 de enero de 2019

“Ya que actualmente el uso de estos globos va en aumento, se debe regular su utilización y distribución, incluso su prohibición, ya que es un material de alto peligro para cualquier zona donde pudiera caer”, concluye.

La legislación guatemalteca prohíbe la fabricación y venta de los canchinflines, los denominados “chiltepitos”, “gallinitas” y los “tanques” entre otros.

El punto es si los globos podrían ser denominados como pirotecnia, para poder ser controlados o prohibidos.

Por su parte, la comuna de Antigua Guatemala no descartó que en futuras celebraciones se apliquen controles más severos.



Se intentó obtener la opinión de representantes de cuerpos de bomberos, pero por el momento no atendieron las llamadas.

Foto con fines ilustrativos: FAMPhotography, Francisco Arriola, Facebook

