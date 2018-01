Globos de Oro, la primera fiesta de Hollywood tras el escándalo

No se habla de otra cosa en Hollywood que del escándalo que comenzó a emerger con las escalofriantes denuncias de acoso y violación en contra del otrora poderoso productor.

Y los Globos de Oro de este domingo 7 de enero serán la primera vitrina para que las grandes estrellas del cine y la televisión alcen su voz contra la cultura del acoso sexual y el abuso de poder.

La ceremonia entrega 25 premios: 14 para cine y 11 para televisión.

El mexicano Guillermo del Toro recibió el mayor número de nominaciones, siete, con “La forma del agua”. “The Post” y “Tres anuncios por un crimen” le siguen con seis.

La cinta fantástica, que ganó el León de Oro de Venecia, cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos.

